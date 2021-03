CD abre processo disciplinar a jogadores do Paços de Ferreira apanhados em festa ilegal

Em comunicado , o CD detalha que João Pedro e David Sualehe estão sob escrutínio disciplinar "eventual violação do compromisso assumido por todos os atletas e equipas técnicas pelo cumprimento das medidas de prevenção e controlo da infeção por SARS-CoV-2, previsto no Regulamento Covid-19 para a retoma da prática competitiva de futebol".

O avançado do clube pacense apresentou-se no Tribu(...)

Os dois jogadores do Paços de Ferreira foram apanhados, a 20 de março, numa festa ilegal numa residência arrendada em Ofir, no concelho de Esposende, distrito de Braga. A PSP interveio após denúncia anónima, e autuou 25 pessoas e deteve outras três por serem reincidentes no incumprimento das medidas de contenção do novo coronavírus.

Um dos três detidos era João Pedro, que ficou com termo de identidade e residência, após comparecer ao Tribunal de Esposende na segunda-feira seguinte. O processo por violar regras de confinamento, envolvendo dois outros indivíduos, baixou a inquérito para mais diligências. Entre as 25 pessoas que foram alvo de contraordenações, inclui-se David Sualehe.

O Paços de Ferreira fez saber, em comunicado, que pretende "instaurar um processo disciplinar" a João Pedro e Suahele, "de acordo com as suas normas internas de funcionamento". Aguarda apenas a decisão oficial das medidas a tomar pelas autoridades judiciais.