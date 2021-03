Carvalhal entrega título ao Sporting

Carlos Carvalhal não hesista em afirmar que o título de campeão nacional já não escapa ao Sporting. A 10 jornadas do fim do campeonato, os leões lideram, com 10 pontos de vantagem sobre o FC Porto, segundo classificado, 13 sobre o Benfica, terceiro, e 14 sobre o Braga, que está na quarta posição.

O treinador dos minhotos considera que "só uma hecatombe" é que poderia retirar o título ao Sporting.

"Tem tido mérito, faz grandes jogos e é uma equipa muito sólida. Não perdeu ainda e vê-se que, quando entra em campo para disputar um jogo, vai acabar por ganhar", diz Carvalhal, em entrevista à RTP3.

A equipa de Rúben Amorim conta com unidades que se destacaram em Braga e, desde janeiro, tem Paulinho como opção para o ataque. Uma transferência que desportivamente teve um custo para o Braga, mas "inevitável", explica o técnico.

"Estamos num período de pandemia, não sabemos o que vai acontecer no próximo mercado, a saída do Paulinho era inevitável. Foi uma transferência absolutamente fantástica. O Braga tem de vender e realizar 15 milhões de euros todos os anos para ser sustentável", argumenta.

Carvalhal perdeu Paulinho, mas revela que conseguiu manter David Carmo. O central, que entretanto lesionou-se com gravidade, "esteve com um pé no Liverpool" no mercado de janeiro: "No dia do fecho do mercado, eu estava à procura de alternativas porque estava convencido de que o David Carmo iria para o Liverpool".

Carmo, de 21 anos, tem contrato com o Braga até 2025 e uma cláusula de rescisão de 40 milhões de euros.