André André renova por mais três anos com o Vitória

O Vitória de Guimarães anunciou a renovação do contrato com André André. O médio, de 31 anos, terminava ligação ao clube no final da temporada, mas prolonga agora o vínculo até 2024.

Capitão de equipa, o internacional português terá 34 anos quando expirar o acordo agora assinado.

Formado no Varzim, o filho de André, antigo médio do FC Porto, tem já seis épocas de Vitória, intercaladas por uma passagem de três temporadas no FC Porto, clube pelo qual foi campeão nacional.

Ao serviço do Vitória, conta com 162 jogos e 35 golos, sendo o jogador no ativo com mais partidas disputadas pelo clube.