Al Musrati "tem atributos" para jogar no Benfica

Al Musrati "tem os atributos e está preparado" para jogar no Benfica. A convicção é de Alex Costa, antigo lateral das águias e ex-treinador do médio líbio no V. Guimarães B.

"Tem consigo os atributos necessários para jogar num clube como o Benfica. Tudo depende de como o Benfica olha para ele. Um clube como o Benfica vai trazer-lhe uma evolução constante", reforça o atual técnico, lembrando que "se abre uma brecha" com a operação ao grego Samaris, baixa nas águias para o que resta da temporada. Perante isto, Al Musrati até teria a vantagem "de já conhecer o futebol português. Já está adaptado ao nosso país".

"Tem personalidade para integrar um plantel como o do Benfica. Depende muito daquilo que o Benfica queira", faz ainda notar o ex-defesa, que esteve até há dias a trabalhar com Jaime Pacheco no Zamalek.

"Saída confusa e sem explicação do Egipto"

Aos 41 anos, Alex diz ter vivido uma experiência "muito positiva" e, enquanto aguarda por novo projeto - que até pode ser novamente a solo -, só lamenta a saída "confusa e sem explicação" do Egito, relacionada com a instabilidade diretiva do clube, apesar de a equipa liderar o campeonato, só com uma derrota esta época.

Alex, antigo internacional português, começou a treinar logo após terminar a carreira como jogador em 2013. Depois de Felgueiras e Académico de Viseu, voltou a Guimarães para orientar os juniores e a equipa B.