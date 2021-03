FIFA abre investigação ao México por cantos homofóbicos

A FIFA instaurou um process disciplinar à Federação Mexicana de Futebol devido a cantos homofóbicos entoados por adeptos num jogo.

Em comunicado à ESPN Digital mexicana, a FIFA informa que o "incidente discriminatório" teve lugar durante o jogo entre o México e a República Dominicana, a 18 de março de 2021, a contar para o torneio de apuramento da CONCACAF para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Sendo o torneio organizado pela FIFA, a sanção pode passar por uma multa, pela interdição do estádio ou pela perda de três pontos.

Castigos não impedem presença nas "meias"

Em caso de veto ao estádio, o México terá de disputar as meias-finais do torneio pré-olímpico, em que vai defrontar o Canadá, sem público, uma vez que se trata do mesmo estádio em que se ouviram os cânticos.

Mesmo que perca o jogo com a República Dominicana na secretaria, o México tem o lugar nas meias-finais garantido. Isto porque a Costa Rica, terceira classificada do grupo, em que se incluíam também os EUA, ficou a uma distância que mesmo assim não seria compensada.

A seleção de sub-23 do México, anfitriã do torneio pré-olímpico, defronta a congénere do Canadá, nas meias-finais, na madrugada de segunda-feira. Horas antes, os Estados Unidos defrontam as Honduras.

Os vencedores de cada jogo encontrar-se-ão na final na madrugada de quarta-feira. Independentemente de quem vença, ambos já terão prémio antes do apito inicial: os dois finalistas apuram-se para Tóquio 2020.