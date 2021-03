Dez anos depois, Stéphane Moulin despede-se do Angers

Stéphane Moulin vai deixar o Angers, depois de dez anos no clube. O treinador, de 53 anos, detém o recorde de longevidade à frente de um clube da liga francesa.

Moulin explica que tomou a decisão, depois de ter sentido que esta época tem sido "muito difícil e desafiadora".

A atualidade do Angers, 10.º classificado do campeonato francês, tem sido dominada por algumas polémicas, nomeadamente a investigação em curso ao presidente do clube, Said Chabane, acusado de agressão sexual agravada e várias mudanças na estrutura diretiva.

Moulin não treinou outro clube que não o Angers. Foi adjunto do clube entre 2005 e 2010. Antes de assumir a equipa principal, em 2011, passou pela formação B.