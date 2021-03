Costa do Marfim e Marrocos apuram-se para a Taça Africana das Nações

As seleções de Marrocos e Costa do Marfim apuraram-se, esta sexta-feira, para a Taça Africana das Nações (CAN) de 2021.

A equipa de Adel Taarabt (Benfica) e Zouhair Feddal (Sporting) nem precisou de jogar para se qualificar. Bastou um empate (1-1) entre Burundi e República Centro-Africana para os Leões do Atlas se apurarem: lideram o grupo E com 10 pontos, mais cinco que Mauritânia e Burundi.

A Costa do Marfim teve mesmo de jogar para se carimbar o passaporte para os Camarões. Os elefantes bateram, fora, o Níger, por 0-3, com golos de Serge Aurier, MAx-Alain Gradel e Wilfried Kanon. Lideram o grupo K, com 10 pontos, mais um que a Etiópia e mais quatro que Madagáscar.

Marrocos e Costa do Marfim juntam-se, desta forma, aos anfitriões Camarões e a Senegal, Argélia, Mali, Tunísia, Burkina Faso, República da Guiné, União das Comores, Gabão, Gâmbia, Egito, Gana, Guiné Equatorial e Zimbabwe no lote de seleções apuradas para a CAN. Faltam nove.