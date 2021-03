Moçambique, um Estado fraco

A tragédia que atingiu o Norte de Moçambique começa a ter eco na imprensa internacional e nos “media” nacionais também, embora se possa dizer “só agora!” num conflito que eclodiu em 2017.

O facto de Portugal deter a presidência semestral da UE terá contribuído para que nesta altura, entre nós, se fale um pouco mais do que acontece em Cabo Delgado, no Norte de Moçambique.

Desde há quatro anos ocorrem ataques terroristas naquela região. Registam-se já, pelo menos, 2.700 mortos e quase 700 mil deslocados. A fome grassa em perto de um milhão de moçambicanos. Esta semana foi atacada a vila de Palma, próxima do projeto de gás natural de Cabo Delgado. A população teve fugir e abrigar-se na mata.

Os ataques, que se intensificaram no ano passado, são feitos por um grupo que diz pertencer ao chamado Estado Islâmico. São agressões bárbaras, incluindo o corte da cabeça de algumas vítimas. Grande parte dessas atrocidades chegaram ao conhecimento do mundo graças ao corajoso e incansável esforço de denúncia internacional do brasileiro D. Luís Lisboa, ex-bispo de Pemba, capital da província de Cabo Delgado.

Pois, recentemente, D. Luís Lisboa foi transferido para uma diocese no Brasil, provavelmente porque estaria na iminência de ser assassinado e as autoridades não asseguravam a sua vida; também há quem julgue que ele foi afastado por pressão do governo, incomodado com o que o bispo dizia publicamente.