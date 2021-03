Rali da Acrópole volta ao Mundial. Covid-19 retira Chile do calendário

O Rali da Acrópole está de volta ao calendário do WRC, depois de oito anos sem gravilha grega no Mundial de Ralis. Vai ocupar o lugar do Rali do Chile na temporada em curso.

A prova sul-americana foi cancelada, devido ao agravamento da situação sanitária no país, devido à pandemia de Covid-19.

O Rali da Acrópole, que já recebeu o Mundial de Ralis por 38 vezes, será a 10.ª prova do ano e acontece entre 9 e 12 de setembro.

O Mundial de Ralis está em andamento, já foram realizadas duas provas - Monte Carlos e Ártico - e Kalle Rovanpera, da Toyota, está na frente do campeonato. A próxima prova, entre 22 e 25 de abril, realiza-se na Croácia.

O Rali de Portugal está agendado de 20 a 23 de maio.