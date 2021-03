Miguel Oliveira termina primeiro dia do Mundial de MotoGP com o 19.º tempo

O primeiro dia da nova edição do Mundial de MotoGP não correu bem a Miguel Oliveira (KTM), que fez apenas o 19.º tempo nos treinos livres.

O piloto português tinha feito o décimo melhor tempo (1'55.745) da primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio do Qatar, durante a manhã desta sexta-feira. À tarde, melhorou o tempo, para 1'54.756, no entanto, não acompanhou os adversários e caiu na classificação.

Miguel Oliveira foi, ainda assim, o segundo melhor das motas KTM. Ficou apenas atrás do companheiro de equipa de fábrica, o sul-africano Brad Binder, que registou o 16.º melhor tempo do dia (1'54.371).

O vencedor das duas sessões foi o australiano Jack Miller (Ducati). Com uma melhor volta de 1'53.387, superou por menos de quatro centésimas de segundo o companheiro de equipa, o italiano Francesco Bagnaia. Na terceira posição, ficou o francês Fabio Quartarara (Yamaha).