Lando Norris aperta, mas Verstappen volta a ser o mais rápido no Bahrain

Max Verstappen repetiu a dose da primeira sessão e voltou a ser o mais rápido em pista, no Bahrain, na segunda sessão de treinos livres. Lando Norris, em McLaren, foi a outra grande figura do dia.

Depois de ter sido o terceiro mais rápido na abertura oficial do Mundial de Fórmula 1, apertou com Verstappen na segunda sessão e foi o segundo melhor tempo, a apenas 0.095 segundos do holandês da Red Bull.

Hamilton ficou no terceiro posto, com uma volta 0.235 segundos mais lenta do que a melhor de Max Verstappen. Nota, ainda, para o japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri. Melhor "rookie" na abertura da época. Foi sétimo na segunda sessão de treinos livres, a 0.447 segundos do mais rápido.

O GP do Bahrain, corrida de abertura do Mundial de Fórmula 1, está marcada para domingo, às 16h00.