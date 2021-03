Fórmula 1. Max Verstappen ganha primeira sessão de treinos da época

Max Verstappen foi o piloto mais rápido na primeira sessão de treinos livres da temporada de Fórmula 1, no GP do Bahrain. O holandês da Red Bull fez a melhor volta em 1:31.394. Bateu Valtteri Bottas, em Mercedes, por 0.298 segundos.

Lando Norris, da McLaren, ficou na terceira posição, a 0.503 segundos de Verstappen. O campeão do mundo, Lewis Hamilton, fez o quarto tempo, a 0.527 segundos do mais rápido.

Yuki Tsunoda foi o melhor "rookie". O japonês da AlphaTauri ficou na 14.ª posição; Mick Schumacher, filho de Michael Schumacher foi penúltimo, à frente do seu companheiro de equipa na Haas, o russo Nikita Mazepin.

No regresso à Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso, em Alpine, não foi além do 16.º posto, a 2.478 segundos de Verstappen.

O GP do Bahrain, primeira prova do Mundial de Fórmula 1, corre-se no domingo às 16h00.