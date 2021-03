Ministro das Finanças nega "mega-cativações" e antecipa défice mais alto em 2021

Veja também:

O ministro das Finanças nega que o Governo faça "mega-cativações" e antecipa um défice mais alto do que o previsto para este ano, fruto dos apoios às famílias e empresas.

João Leão falava aos jornalistas no dia em que o INE anunciou que o défice orçamental de 2020 ficou em 5,7% do produto interno bruto (PIB), ou seja, abaixo dos números previstos pelo Governo.

"A evolução das finanças públicas menos negativa do que o antecipado resultou de um melhor desempenho da economia e, em particular, da resiliência do mercado de trabalho", declarou o governante.



O ministro das Finanças rejeita que tenham sido aplicadas "mega-cativações" para travar o défice e contrapõe que os "apoios à economia em 2020 ficaram cerca de mil milhões acima do previsto do Orçamento e não abaixo".

Por outro lado, a despesa teve um "aumento histórico de 8%, com apoios massivos à economia, às famílias e reforço do SNS com 10 mil profissionais".

"Para este ano, os apoios a economia e emprego têm sido reforçados e a execução orçamental de fevereiro já espelha isso. Em março será ainda mais evidente a dimensão sem precedentes dos apoios às empresas e às famílias e isso é que vai obrigar a rever em alta as contas para este ano face ao que estava previsto. Vai levar a uma redução muito menor do défice orçamental que era esperado e a que o valor final do défice fique ligeiramente acima do que estava previsto", anunciou João Leão.



O Governo "está preparado para continuar a apoiar as empresas e as famílias enquanto a pandemia durar", garantiu o ministro.

Segundo João Leão, a economia tem agora condições para "ter uma forte recuperação depois da crise e podemos olhar para o futuro com mais esperança".

Em relação às moratórias que terminam no final deste mês de março, o responsável pela pasta das Finanças recorda que são as moratórias privadas dos bancos e que o Estado tem um regime que vigora até setembro deste ano.

Em resposta à Renascença, João Leão adiantou que famílias que tenham as moratórias negociadas com a Associação Portuguesa de Bancos, que terminam no fim do mês, podem passar para as moratórias públicas, que terminam em setembro.