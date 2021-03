Empresa de youtuber DavidGYT não está autorizada em Portugal, avisa CMVM

O youtuber terá levado centenas a milhares de pessoas a investir no mercado Forex, com promessas de enriquecimento rápido. Só em 2019, a empresa de que é proprietário, a Juventude Global, faturou 1,2 milhões de euros.

A Renascença já tinha denunciado, num artigo, que a empresa de DavidGYT não estava autorizada pela CMVM a operar em Portugal e que promovia o site de uma corretora que não cumpre as regulações europeias.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou esta sexta-feira os investidores que David Soares, mais conhecido como DavidGYT, e a sua empresa, a sociedade Juventude Global, não estão autorizados nem registados para exercer qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal.

A CMVM emitiu outro alerta relativamente à entidade "Trading Jar", dizendo também que não está autorizada nem registada junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira. Em causa está outra empresa, dirigida pelo "influencer" conhecido por "James Trading Jar", com 76,3 mil seguidores no Instagram.

Este negócio é em muito semelhante ao de DavidGYT. Trata-se de um serviço de "copy trading", em que os clientes copiam os "sinais", ou as dicas de investimento da empresa, no mercado Forex, um mercado de divisas estrangeiras.

Ambos os influencers ganham comissões sobre as inscrições em determinada corretora. No caso da Wevesting, de David Soares, na BDSwiss; no caso da Trading Jar, de "James", na AvaTrade.

Para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal, o regulador do mercado aconselha a consulta da lista de intermediários financeiros ou da lista de entidades habilitadas a prestar serviços financeiros em Portugal em regime de Livre Prestação de Serviços (LPS).

Todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a entidade agora visada poderão contactar a CMVM através dos números 213177000 ou 800 205 339 (linha verde) ou por e-mail para cmvm@cmvm.pt.