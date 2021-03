Nuno Silva e a mobilidade automóvel

Em todo o mundo, os operadores de usados reforçaram a procura de veículos em segunda mão para ampliar a faturação do setor durante a pandemia da Covid19, com as viaturas pessoais a superar as vendas de unidades novas na maioria dos mercados desenvolvidos, União Europeia e Estados Unidos, e mercados emergentes.

Muitos consumidores aderiram a regras de distanciamento social e tentam evitar o transporte público, enquanto tendem a maximizar o seu menor poder aquisitivo no meio dos choques tectónicos da economia mundial – afinal, o investimento num carro usado é menor que de um novo e, em tempos de incerteza, esse é um dado ponderado pelas famílias.

Na UE as vendas de carros usados baixaram de forma idêntica na Alemanha, França, Itália, Espanha e também em Portugal, mas sem exceção as compras de veículos novos registaram descidas mais pronunciadas.

Com as tendências de consumo em tempos de pandemia a indicar uma viragem face aos veículos de segunda mão, muitos operadores de usados e concessionários de novos estão a desenvolver ativamente os canais de venda online e outros instrumentos digitais para aumentar as compras de unidades.

Com a procura suavizada e as linhas de abastecimento interrompidas, a crescente popularidade dos usados oferece também oportunidades para que os operadores ganhem quotas de mercado digital.

De acordo com estudos do Oxford Business Group a diminuição da venda global de automóveis deveu-se às consequências económicas da pandemia já que o aumento do desemprego teve efeitos nos consumidores.

Ainda assim, no passado as crises de saúde pública demonstraram que as perturbações iniciais podem evoluir para um quadro de aumento de vendas à medida a que as economias recuperam. Por exemplo, durante o surto SARS de 2002/2003 na China, o receio de contágios deu lugar a um brutal aumento na procura de veículos.

Sobre os desafios imediatos da mobilidade automóvel em Portugal no pós-pandemia e o papel dos usados no contexto da transição energética prevista na União Europeia até 2050 a reflexão é de Nuno Silva, o presidente da APDCA, a Associação Portuguesa do Comércio Automóvel.