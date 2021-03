"Sabemos que os portugueses esperavam outro resultado com o Azerbaijão"

Convidado a revisitar o jogo com o Azerbaijão, que terminou com vitória magra da seleção nacional por 1-0 , Bernardo Silva sublinha que "o mais importante foi ganhar".

E a próxima missão é vencer a Sérvia na qualificação para o Mundial 2022. Bernardo prevê "um jogo muito competitivo".

"Acho que a seleção da Sérvia também é muito técnica, com jogadores como o Tadic ou Djuricic. São jogadores muito criativos. É verdade que é uma equipa forte fisicamente, mas muito técnica na frente. É uma equipa muito versátil", avalia.

Portugal e Sérvia encontram-se na 2.ª jornada do Grupo A da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo. As duas seleções lideram, depois de terem vencido na ronda inaugural. O jogo está marcado para este sábado, às 19h45. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.