Paciência foi chave dos sub-21 para vencer a Croácia

Diogo Queirós destaca a "consistência defensiva" demonstrada como alicerce para a produção que a equipa teve em campo. E para isso contribui o entendimento que mostra ter com o seu parceiro no eixo defensivo, Diogo Leite, que conhece desde a formação do FC Porto.

"Não é preciso muito treino. Conhecemo-nos muito bem. Tentamos complementarmo-nos ao máximo para que sejamos um dupla o mais perfeita possível", observa.

O próximo adversário da seleção sub-21 é a Inglaterra, que perdeu na jornada inaugural com a Suíça. Diogo Queirós refere que o objetivo é "aparecer ainda melhor" do que na partida com os croatas.

Portugal e Suíça partilham a liderança do Grupo D, com três pontos. O jogo com os ingleses em Ljubljana é no domingo, às 20h00.