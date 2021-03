João Moutinho falha último treino da seleção antes da Sérvia

João Moutinho falhou, esta sexta-feira, o último treino da seleção nacional de preparação para a visita à Sérvia, a contar para a segunda jornada do grupo A de apuramento europeu para o Mundial 2022.

O médio do Wolverhampton foi o único dos 24 convocados que não participou no treino de adaptação ao relvado do Estádio Rajko Mitic, em Belgrado. Moutinho foi titular na ronda inaugural, frente ao Azerbaijão, no entanto, foi substituído ao intervalo por Bruno Fernandes.

O Sérvia-Portugal, com arbitragem do holandês Danny Makkelie, está marcado para sábado, às 19h45, em Belgrado. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.