Fernando Santos disposto a abdicar da nota artística para vencer na Sérvia

Fernando Santos está disposto a abdicar da nota artística para que Portugal vença, nomeadamente na Sérvia, na segunda jornada do grupo A de apuramento para o Mundial 2022.

A qualidade de jogo da seleção nacional voltou a ser tópico de discussão, esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida nos Balcãs. Questionado sobre se lhe é igual jogar bem ou mal desde que ganhe, Fernando Santos fez questão de retificar a questão.

"Bem ou mal, não. Quem joga mal dificilmente ganha. Para se ganhar, tem de se jogar bem. Outra coisa é jogar bonito ou feio, que são parâmetros completamente distintos. Qualquer treinador quer que a sua equipa ganhe jogando muito bem. Agora, se me derem escolher: 'Vais fazer um jogo muito bonito, com grande nota artística e empatas?' Prefiro um jogo com menos nota artística e ganhar", declarou.