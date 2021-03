Árbitro francês no Portugal-Inglaterra do Europeu sub-21

A UEFA nomeou François Letexier para arbitrar o jogo entre Portugal e Inglaterra, da segunda jornada do grupo D do Europeu de sub-21.

O árbitro francês, de 31 anos e internacional desde 2017, terá como auxiliares os compatriotas Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. O esloveno Rade Obrenovic será o quarto árbitro, em Ljubljana, na Eslovénia.

A seleção nacional arrancou a participação na fase final do Euro com uma vitória sobre a Croácia, por 1-0, com golo de Fábio Vieira. A Inglaterra perdeu com a Suíça, por 1-0, na ronda inaugural.

O encontro entre Portugal e Inglaterra está marcado para domingo, às 20h00. Terá informações na Renascença e em rr.sapo.pt.