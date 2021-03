Samaris operado com sucesso ao tendão de Aquiles

O Benfica não especificou o tempo estimado de paragem do médio internacional grego, de 31 anos, mas, tendo como comparação casos idênticos, provavelmente, Samaris já só voltará a competir na próxima época.

“Samaris foi operado com sucesso para tratamento de uma tendinopatia cálcica insercional do Aquiles direito”, refere o Benfica, acrescentando que a intervenção, realizada em Madrid, foi acompanhada pelo departamento médico do clube da Luz.

O futebolista grego Andreas Samaris, médio do Benfica, foi hoje operado “com sucesso” ao tendão de Aquiles direito, em Madrid, confirmou o clube encarnado, no sítio oficial na Internet.

Alex Costa, antigo jogador do Benfica e treinador (...)

O jogador, de 31 anos, está desde 2014 na Luz. Renovou contrato em 2019, quando a sua ligação ao clube estava a expirar e foi decisivo na conquista do título, com Bruno Lage. O internacional grego tem vínculo válido com o Benfica até 2023.

Esta temporada foi titular pela última vez na vitória por 4-0, no terreno do Estrela da Amadora, para a Taça de Portugal, prova em que marcou o único golo que contabiliza esta temporada. Foi em Paredes, a 21 de novembro do ano passado.

Depois de ter defrontado o Estrela da Amadora, Samaris ainda foi chamado por Jorge Jesus para mais três jogos. Esteve nas convocatórias dos empates frente a Porto e Nacional para o campeonato e da derrota com o Braga, na meia final da Taça da Liga em Leiria. Em nenhum destes jogos, o médio grego saiu do banco.

Desde 25 de janeiro que Samaris deixou de ser opção. O médio do Benfica tem 31 anos de idade e cumpre a sétima temporada na Luz.