Samaris é operado a pensar na próxima época

Samaris é operado em Madrid, esta sexta-feira, para tentar ultrapassar de vez os problemas com que se debate no tendão de Aquiles do pé direito. Samaris é um dos jogadores menos utilizados esta época por Jorge Jesus - soma 269 minutos em nove jogos - e esta intervenção irá significar o fim da temporada para o médio grego.

Depois de ter resistido à operação, e de ter sido submetido a outros tratamentos, Samaris terá mesmo de ser submetido a cirurgia para ultrapassar o problema que o tem limitado.

O jogador, de 31 anos, está desde 2014 na Luz. Renovou contrato em 2019, quando a sua ligação ao clube estava a expirar e foi decisivo na conquista do título, com Bruno Lage. O internacional grego tem vínculo válido com o Benfica até 2023.