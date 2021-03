Tiago Rodrigues dirige Isabelle Huppert em estreia no Festival d’Avignon

É o mais destacado festival francês de teatro, e pela segunda vez, Tiago Rodrigues estreia uma peça encenada por si, no Festival d’Avignon, em França. “O Cerejal” de Anton Tchekhov vai subir ao palco a 5 de julho com um elenco de atores e músicos portugueses e franceses. A peça é protagonizada pela atriz francesa Isabelle Huppert.

Em entrevista à Lusa, o diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II, considerou "um grande privilégio" dirigir Isabelle Huppert. O espetáculo que será apresentado no âmbito da edição 75 de Avignon contará também com a atriz portuguesa Isabel Abreu, e os músicos dos Clã, Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo.

O palco escolhido para apresentar a peça será o Cour d’Honneur do Palais des Papes, “um dos históricos e mais importantes espaços do Festival”, diz o D.Maria II em comunicado. “O Cerejal” será mais tarde, também apresentado em Lisboa, na Sala Garrett do Nacional em dezembro, integrado na Temporada 2021-2022.

A última vez que Isabelle Huppert subiu a um palco português foi em 2019, no âmbito do Festival de Teatro de Almada, quando no Centro Cultural de Belém protagonizou a peça “Mary Said What She Said”, encenada por Bob Wilson. A estreia de “O Cerejal” em Portugal coincidirá também com o início da digressão europeia, que se prolongará por 2022.

O encenador e dramaturgo, Tiago Rodrigues que já em 2017 estreou em Avignon a peça “Sopro”, e que em 2015 levou “António e Cleópatra” aos palcos daquele festival francês, refere que “O Cerejal” é uma peça “sobre a mudança”.

No comunicado do D. Maria II podem ler-se as palavras de Tiago Rodrigues que afirma: “Sempre olhei para a última peça de Tchékhov como uma obra sobre o fim das coisas, a morte, a despedida. Estava enganado. Hoje, estou certo de que é uma peça sobre a mudança.”