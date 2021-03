Filme "Nomadland" distinguido pelos produtores de Hollywood

A associação de produtores de Hollywood elegeu "Nomadland" como o melhor filme do ano, reforçando as hipóteses de ganhar o Óscar.

Embora a pandemia tenha forçado os estúdios a adiar o lançamento de grandes produções, o filme íntimo de Chloe Zhao, que segue os modernos nómadas que cruzam os Estados Unidos em autocaravanas, na maioria com atores amadores, já tinha conquistado os Globos de Ouro.

E, mais uma vez, "Nomadland" derrotou os principais rivais, "The Chicago Seven" e "Mank", ambos produzidos pela Netflix.

"Num ano em que todos levámos vidas tão isoladas e os filmes pareceram tão essenciais, estamos orgulhosos deste filme que fala à comunidade e nos une", disse o produtor de "Nomadland" Peter Spears.

Os prémios da Producers Guild of America (PGA) são considerados um barómetro relativamente fiável para o Óscar, que serão atribuídos no final de abril. Composta por cerca de oito mil profissionais, a associação de produtores já distinguiu dez dos últimos 13 vencedores do Óscar de melhor filme.