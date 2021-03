"Devemos estar atentos aos sinais". João Pinto Coelho escreve sobre os judeus perseguidos em Itália

Conhecemos as caraterísticas específicas sobre a perseguição aos judeus que diferiu bastante do que aconteceu nos cenários dos romances anteriores, sobretudo a Polónia. Conhecemos o caso particular de Itália e percebemos como todas essas coisas se desenvolveram.

Em entrevista ao programa Ensaio Geral da Renascença , o autor sublinha a importância de, no atual contexto europeu, continuar a falar sobre a História recente do Velho Continente. “Outras coisas parecidas passaram-se e começaram exatamente da forma como observamos hoje em dia, um pouco por todo o lado. Devemos estar atentos”, diz João Pinto Coelho.

A ação do livro centra-se na personagem ficcional de Annina Bemporat, alguém que diz que acabou a sua infância no dia em que ouviu um tiro.

Ao longo das páginas deste livro percorremos as ruas desta aldeia italiana, andamos em túneis e catacumbas. Construiu a história com base em acontecimentos reais?

No fundo, a história da Annina Bemporad, mais do que a história de uma jovem que vemos crescer desde os 14 anos até à idade adulta, é de certa forma o veículo que eu vou utilizar para contar esse contexto de ocupação, perseguição, manifestação, de preconceito num país onde a perseguição aos judeus teve características muito específicas e daí eu achar importante explorá-la.

Em “Um Tempo a Fingir” vemos como o artifício do fingimento é uma ferramenta de sobrevivência para a protagonista da história. Mas há algo que liga este seu livro aos anteriores.

Tem muito a ver com algo que é transversal aos meus três romances, que é a existência do mal. A historiografia do Holocausto cada vez mais incide sobre essas histórias de vida. Sobre quem foram aquelas pessoas que se transformaram naqueles perpetuadores terríveis. Portanto, essa semente, o mal que existe em cada um de nós, aparece no caso da Annina Bemporad sob a forma de uma criatura.

É a tal criatura que ela vê ao espelho horrorizada, sempre que se olha.

Estou a corporizar o mal, a fazer dele uma criatura que vive dentro da Annina. Eu exploro como sendo a personificação do mal e essa semente que existe em cada um de nós pronta a tornar-se visível.

Continua a considerar pertinente falar sobre a história recente da Europa e em particular do Holocausto, porquê?

Estou convencido que durante aquele período a Europa deixou cair a máscara. Mostrou-se da forma mais límpida e lúcida, revelando o que de mau e de bom poderia existir na natureza humana. No fundo, é isso que me interessa nos meus romances.

No contexto que estamos a viver atualmente, é importante que recordemos que outras coisas parecidas se passaram e começaram exatamente da forma como observamos hoje em dia, um pouco por todo o lado. Devemos estar atentos. No fundo, são esses sinais que também estão explícitos em qualquer um dos meus romances. Se olharmos com clarividência necessária, rapidamente percebemos que não há coincidências.