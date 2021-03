Paulinho na segunda rampa de lançamento da felicidade

Mais tarde ou mais cedo, Paulinho vai afirmar-se na equipa do Sporting. Esta é a convicção de Fernando Meira, representante do ponta de lança do Sporting, que vem de lesão e ainda não assumiu a titularidade desde que foi contratado ao Sporting de Braga no mercado de inverno.

Já recuperado da lesão sofrida em fevereiro no tendão da coxa esquerda, antes do jogo com o Portimonense, Paulinho trabalha para voltar à equipa inicial de Rúben Amorim. Com a paragem, o avançado só conseguiu somar quatro jogos pelos leões. Em declarações a Bola Branca, Meira confia que em breve Paulinho vai atingir a felicidade total.

"Está num clube que queria muito representar, bem posicionado para ser campeão nacional. Infelizmente teve esta pequena lesão, mas já está de volta aquilo que mais gosta de fazer: jogar futebol. Acredito que as coisas vão terminar de forma feliz, com o Paulinho a afirmar-se como um elemento cada vez mais importante no Sporting e, eventualmente, sendo o Sporting também campeão nacional", antevê o antigo médio.

Para Fernando Meira, a prioridade de Paulinho deve ser impor-se em Alvalade, com vista a pensar depois em ser escolha frequente de Fernando Santos, após as três chamadas em novembro passado.

"Paulinho é um jogador com ambição e quer estar sempre nos melhores palcos possíveis. Neste momento, tendo estado lesionado, é difícil. Também por aquilo que o André Silva tem feito, entende-se um pouco essa decisão, natural, do selecionador. Agora, o Paulinho sabe que tem de continuar a trabalhar, tem de continuar o seu caminho a ajudar o Sporting, tem de tentar valorizar-se, para, primeiro, ser titular do Sporting e, depois, ambicionar ser chamado à seleção nacional", conclui.