Vice-reitor do Santuário Fátima abandona o sacerdócio

O padre Vítor Coutinho, vice-reitor do Santuário de Fátima, foi dispensado das “obrigações do estado clerical e do celibato”.

A decisão aconteceu após ter sido efetuado um pedido pelo próprio e foi tornada pública pela Diocese Leiria-Fátima, no passado dia 19 de março, num decreto de suspensão, validado pelo bispo D. António Marto.

Com esta suspensão, solicitada pelo vice-reitor do Santuário de Fátima, “por meio de carta dirigida ao Romano Pontífice, com a data de 16 de março do ano corrente”, Vítor Coutinho fica suspenso “de todo o exercício do ministério sacerdotal”.

O padre Vítor Coutinho ocupava este cargo no Santuário desde 2014.