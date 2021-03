Novo livro do bispo de Lamego para ajudar a ultrapassar a “crise pandémica e de alma”

“Do lado de cá da meia-noite. Atravessar a crise” é o novo livro de D. António Couto e pretende ajudar a viver com esperança os tempos difíceis que atravessamos devido à pandemia de Covid-19.

“As principais fontes são naturalmente bíblicas. Mas é constante o diálogo com o pensamento e a cultura”, indica o prelado.

No prefácio à obra, D. António Couto começa por escrever que “este pequeno livro”, reúne seis ensaios que julga “significativos para ajudar a viver com esperança, e com esperança superar a crise pandémica que atravessamos, e que nos aperta o peito e a garganta, constringindo-nos a laringe e cortando-nos a alegria e a respiração”.

Face à “crise pandémica e crise de alma”, sublinha o bispo de Lamego, “urge que a notícia de um Deus e Pai sensibilíssimo, que amorosamente vem ao encontro dos seus filhos para nos retirar do «confinamento» e nos fazer subir para uma terra «boa e espaçosa» (cf. Êxodo 3,8; Salmo 118,5), linguagem que a Bíblia conhece e regista desde há muito tempo, irrigue a terra dura da nossa humanidade e derrube as portas blindadas da autossuficiência do nosso orgulhoso «eu», enclausurado dentro das paredes dos seus determinismos cegos: eu penso, eu decido, eu quero, eu posso, eu compro, eu, eu, eu...”.

O primeiro ensaio, segundo D. António Couto, “mostra-nos a figura de Jeremias, o profeta que arranca da lama uma flor de amendoeira, e que, no meio das gritantes dificuldades que lhe foi dado ver e viver, se atreve a dizer, não obstante ser ainda escuro, que a meia-noite já passou, que já estamos «Do lado de cá da meia-noite», a caminho da aurora”.

“Não se trata da esperança fácil, que o comércio político-religioso vende em saldo, e que Jeremias denuncia, mas de uma esperança arrancada da dor e do sofrimento”, explica o bispo de Lamego.

O segundo ensaio é “a surpresa e a novidade, não de uma ideia, mas de um rosto, em que o “bom-dia” precede sempre o cogito: «A falta que um rosto faz», enquanto o terceiro ensaio é “um banho nas águas fundamentais da «fé, amor e esperança», temáticas antigas e sempre renovadas”.

O quarto e o quinto ensaios, escreve D. António Couto, “vêm de situações bíblicas significativas que podem servir-nos oportunas lições: «O Êxodo: Deus na crise do povo» e «A fé em tempos de crise: aprender com a Bíblia»”.

“Não podíamos, neste contexto, deixar de fora um ensaio que ponha diante de nós a força da Ressurreição de Jesus Cristo: «Leitura meditada das narrativas da Ressurreição”, pode ler-se no prefácio do livro.

A nova obra de D. António Couto será apresentada esta quinta-feira, às 21h00, com uma conferência online na rede social Facebook, organizada pela Paulus Editora.

O livro encontra-se já disponível na loja online da Paulus, e nas restantes lojas online da especialidade.