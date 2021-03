Francisco pede orações pelas vítimas rohingya em campo de refugiados

O Papa Francisco pediu hoje orações pelas "vítimas e desaparecidos do terrível incêndio que ocorreu num campo de refugiados da minoria muçulmana rohingya no Bangladesh", numa mensagem publicada na rede social Twitter.

Francisco lembrou que o Bangladesh acolheu com generosidade milhares de pessoas.

“Rezemos pelos vinte mil irmãos e irmãs, tantas famílias, que perderam o pouco que tinham”, declarou.

Um grande incêndio num dos principais acampamentos rohingya no distrito de Cox's Bazar, no sul do Bangladesh, em 22 de junho, deixou pelo menos 15 mortos e 560 feridos, além de destruir 10 mil abrigos e expulsar cerca de 45 mil pessoas de suas casas.