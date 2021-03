Drulovic. Corona entre a renovação de contrato e a saída do FC Porto

Vender ou prolongar o contrato. São estas as duas opções do FC Porto tem em cima da mesa em relação ao futuro do avançado Jesús Corona, na opinião de Drulovic, antigo avançado portista.

Numa altura em que a imprensa inglesa aponta o internacional mexicano ao Chelsea, Corona é uma das dúvidas no plantel portista: o jogador de 28 anos tem mais uma época de contrato, até junho de 2022, mas a saída antecipada para Inglaterra seria facilitada pelo facto de a cláusula de rescisão, até ao próximo mês de julho, se situar nos 25 milhões de euros.



Os 25 milhões de euros da cláusula são inferiores à cotação de Corona no mercado de transferências. "El Tecatito" está avaliado em 30 milhões, porém, todos estes números também podem subir com exposição do mexicano na montra dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em declarações a Bola Branca, o ex-atacante sérvio dos dragões, Drulovic, sublinha o peso de Corona na equipa de Sérgio Conceição, embora caiba à SAD perceber o que quer tirar dele: dinheiro ou rendimento desportivo? E, isto, quanto antes, percebe-se igualmente na leitura das palavras de "Drulo".

"O Corona tem muito peso, está em excelente momento de forma e é um dos jogadores mais importantes da equipa, não só esta época. Se o Porto quiser fazer negócio pode deixá-lo sair no final da temporada, ou então terá de prolongar o contrato. Depende do que o Porto tem na ideia para o Corona. Se o vende, havendo também uma oferta à qual não se possa dizer que não, ou não", afirma Drulovic.



Jesús Corona, de 28 anos, chegou aos dragões em 2015. No total, soma 31 golos marcados em 261 jogos disputados com a camisola dos dragões.