Caballero não desvaloriza o FC Porto. "Não podemos pensar que somos superiores"

Willy Caballero, terceiro guarda-redes do Chelsea, diz que os "blues" não podem desvalorizar o FC Porto na eliminatória dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Em entrevista à "Yahoo Deportes", o guarda-redes argentino deixa elogios à equipa e a Sérgio Conceição e recorda a caminhada dos dragões na prova até ao momento.

"O FC Porto é aquela equipa que todos querem defrontar e acham que é acessível, mas pelo que se viu com a Juventus e na fase de grupos é uma equipa que tem muita disciplina. O treinador é muito inteligente e os jogadores falam bem dele. Nós agora também estamos bem, mas mudámos de treinador recentemente, pelo que temos de ter os pés bem assentes na terra e não podemos pensar que somos superiores a quem quer que seja", disse.

O FC Porto está nos quartos de final da Champions depois de ter eliminado a Juventus nos "oitavos". A primeira mão dos quartos de final com o Chelsea está marcada para 7 de abril, no Estádio do Dragão, com a segunda mão a jogar-se uma semana depois, a 13 de abril.