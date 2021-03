Presidente lamenta que Governo não avance com lei de emergência sanitária

Foi uma bandeira de Ana Gomes na campanha para as eleições presidenciais. Mas, na altura, Marcelo Rebelo de Sousa remetia o assunto para a provedora de justiça. Agora, o Presidente lamenta que o Governo não queira fazer para já uma lei de emergência sanitária que podia enquadrar as medidas de combate à pandemia de Covid-19 e dispensar o recurso recorrente ao estado de emergência.

A existência de uma lei de emergência sanitária foi relançada há duas semanas por André Ventura, o líder do Chega. Depois da audiência com o Presidente da República sobre a renovação do estado de emergência, Ventura anunciou logo algumas das medidas do desconfinamento e também que o Governo estava a trabalhar numa lei que substituiria os estados de emergência.

O anúncio de Ventura resultava, naturalmente, da conversa com o Presidente da República. Mas, depois da sua audiência também com Marcelo, o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, remetia essa lei para depois da pandemia.

Passadas duas semanas, de novo em conversas com os partidos, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou que o Governo tenha desistido de fazer tal lei. E até chegou a justificar que a necessidade de estender o estado de emergência maio fora se prendia com essa desistência do Governo em fazer a lei já. “Está aborrecido”, disse à Renascença um dos participantes nessas reuniões. “Não está contente”, disse outro.

Entre os dirigentes partidários que falaram com o Presidente nestes dois dias de audições, há quem acredite que quem queria a lei era Marcelo Rebelo de Sousa, que receia a banalização do estado de emergência e das suas comunicações ao país. Além disso, a possibilidade de fazer já essa lei não foi falada nas reuniões entre o Governo e os partidos que tiveram lugar há duas semanas, antes de ser anunciado o plano de desconfinamento.

“Não acho que o Governo quisesse ficar com o ónus sozinho”, disse, por outro lado, um dirigente partidário à Renascença. Ou seja, dispensar os estados de emergência também retirava o Presidente de cena, aumentando a responsabilidade do Governo. Marcelo tem dito sempre que é o principal responsável pelo combate à pandemia por ser ele quem estabelece o quadro geral com os seus decretos de estado de emergência.