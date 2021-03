Governo anuncia que não há viagens turisticas para Portugal na próxima semana

Veja também:

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, anunciou no fecho do debate da renovação da 14.º estado de emergência desde o início da pandemia que, durante a próxima semana, não haverá viagens turísticas para Portugal. O mesmo acrescentou que só serão permitidas as viagens consideradas essenciais.

“Na próxima semana não haverá viagens turísticas e só serão admitidos aqueles que se deslocam em deslocações essenciais”, afirmou o governante. "São essas as formas de garantir a nossa segurança sanitária", acrescentou.

Antes, o ministro da Administração Interna assegurou que o Governo mantém a preocupação com as novas variantes do vírus, e explicou que os voos do Reino Unido e do Brasil “estão suspensos” e que é feita uma verificação às viagens que chegam “por via indireta dessas origens”, tal como os que vêm da África do Sul.

O líder do PAN, André Silva, durante o debate parlamentar tinha pedido medidas de restrição no controlo das fronteiras, para evitar que haja entrada de novas variantes em Portugal. Pede uma estratégia de controlo "voo a voo".