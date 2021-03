Autárquicas: PSD isolado na defesa de adiamento das eleições por dois meses

O PSD ficou hoje isolado na defesa do adiamento das autárquicas por dois meses, com a maioria dos partidos a considerar não existirem dados que demonstrem que será preferível realizar as eleições no final do ano em vez de no início do outono.

Na apresentação da proposta, o secretário-geral e deputado do PSD, José Silvano, considerou que "o argumento real" do PS para rejeitar este adiamento "é puramente partidário e não tem nada a ver com a democracia".

"O PS tem mais presidências de câmaras e não quer a oposição a fazer campanha para mais facilmente as poder manter", acusou.

José Silvano recordou que foram várias as vozes a defender o adiamento das recentes eleições presidenciais, entre as quais a do presidente do Conselho Económico e Social Francisco Assis ou o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.

"Estranhamente, a 14 de março [Rui Moreira] já afirmava que não concordava com o adiamento das autárquicas", apontou.

Na resposta, a deputada do PS Isabel Oneto considerou que o PSD "não traz um único critério objetivo" para sustentar a bondade do adiamento das eleições de setembro/outubro para novembro/dezembro.