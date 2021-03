Já arderam mais de cinco mil hectares este ano

Neste ano, já arderam 5.400 hectares, o que representa um aumento exorbitante de quase 2.300% face aos mesmos três meses do ano passado.

No primeiro trimestre de 2020, tinham ardido 228 hectares e agora já se contabilizam mais de 5.400 hectares consumidos pelo fogo.

Os números deste ano mostram também um aumento muito significativo de ocorrências – mais do dobro face ao mesmo período do ano passado.

Neste ano, já foram registados 1.100 incêndios, contra os 480 do ano passado.

Cruzando as contas da GNR com as do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, conclui-se que o início de 2021 está a ter números bastante diferentes, e para pior.

Oito detidos e 340 inquéritos crime

No trabalho de fiscalização e investigação, já foram abertos 340 inquéritos crime – quase o dobro do ano passado – e foram detidas oito pessoas em flagrante delito, mais três do que nos mesmos meses de 2020. Foram ainda identificadas 99 pessoas por suspeita do crime de incêndios – o triplo do que tinha acontecido no ano passado.

As diversas autoridades contactadas pela Renascença são unânimes em explicar estes aumentos com uma maior atividade agrícola não controlada.

As queimas e as queimadas são apontadas como as principais responsáveis pela grande maioria dos incêndios e da área ardida registada até ao momento.