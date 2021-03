Covid-19. Constitucionalista defende suavização das normas para aprovar apoios às famílias

O constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia defende uma suavização da "interpretação das normas constitucionais" para contrariar a chamada 'lei travão' que impede a aprovação de leis com impacto económico no orçamento em vigor.

Em causa está o facto de o Governo pretender que o Presidente da República envie para o Tribunal Constitucional a lei do Parlamento que alarga os apoios às famílias no âmbito do encerramento das escolas por causa da pandemia de Covid-19, tal como foi avançado pela Renascença.

Bacelar Gouveia reconhece que a 'lei travão' impede a aprovação de leis que impliquem um aumento de despesa no presente Orçamento, mas entende que "o princípio geral de necessidade" deve "suavizar a interpretação das normas constitucionais".

Aliás, o antigo deputado do PSD entende que, “mesmo que a questão vá ao Tribunal Constitucional”, como pretende o Governo, “há aqui um princípio geral de necessidade, há um princípio geral de urgência, há um princípio geral de direito de crise que deve suavizar a interpretação das normas constitucionais”.

Bacelar Gouveia explica o seu ponto de vista e adianta que “essa norma da lei travão é uma norma que está feita para as circunstâncias da normalidade, mas nós não vivemos na normalidade, nós vivemos na crise já há muitos meses, e, portanto, os juízes constitucionais como os doutrinadores devem interpretar as leis também no seu contexto”.