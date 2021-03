Navio encalhado no Canal do Suez com reflexos no preço do petróleo

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou no mercado de futuros de Londres, na quarta-feira, em alta de 5,94%, para os 64,16 dólares.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,60 dólares acima dos 60,56 com que fechou as transações na terça-feira.

O encalhe de um navio no Canal de Suez, via de circulação essencial para o transporte de petróleo do Médio Oriente, criou novas dúvidas sobre o nível de oferta a curto prazo e estimulou a cotação.

Milhões em indemnizações

O proprietário e as seguradoras do MV Ever Given, o porta-contentores que na terça-feira encalhou no Canal do Suez, enfrentam reivindicações de milhões de dólares por parte de outras empresas que não conseguem fazer seguir os seus navios.

“Todas as vias vão ter ao navio”, diz David Smith, chefe de marinha da corretora de seguros McGill and Partners, citado pela agência Reuters.

A norte do navio estão pelo menos 30 navios bloqueados e, a sul, três. Além disso, e segundo a mesma agência, foram avistados várias dezenas de navios agrupados em redor das entradas Norte e Sul do canal, uma das mais importantes vias do comércio internacional.

A agência Bloomberg fala em mais de 100 navios estão a aguardar a possibilidade de passar pelo canal.

Os proprietários dos navios presos no Suez deverão reclamar indemnizações por perdas de mercadorias perecíveis ou de prazos de entrega.

O MV Ever Given é um dos maiores porta-contentores do mundo: tem 400 metros de comprimento, 59 metros de largura e pesa 224 mil toneladas. Encalhou depois de ter perdido a capacidade de direção por causa dos ventos fortes que se faziam sentir, juntamente com uma tempestade de areia, de acordo com a Autoridade do Canal de Suez (SCA).