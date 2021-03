Israel. Metade da população já recebeu duas doses da vacina contra a Covid-19

Veja também:

Metade da população de Israel, que conta com nove milhões de habitantes, já recebeu as duas doses da vacina contra a Covid-19.

Segundo o ministro da Saúde, citado pelo jornal Haaretz, “50% dos israelenses estão completamente vacinados”. Yuli Edelstein assegurou, assim, que “metade da população de Israel recebeu as duas doses das vacinas contra o novo coronavírus”.

Ainda de acordo com o governante, Israel observa uma queda no número de infeções por Covid-19, o mesmo acontecendo com o número de casos graves.

De acordo com dados do ministério da Saúde israelita, a taxa de incidência de Covid-19 tem vindo a baixar e o risco de transmissão do vírus (Rt) situa-se atualmente nos 0,55.

Estes indicadores foram essenciais para a decisão do Governo de reabrir os bares, cafés e restaurantes em todo o país, assim como de recomeçar as aulas presenciais para a maioria dos estudantes.

As medidas, que privilegiam a população vacinada e com o "passe verde" para imunizados, incluíram a abertura de espaços culturais, locais de culto e estádios. Mantêm-se ainda algumas restrições aos voos de entrada e saída do país.

Os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde dizem respeito a quarta-feira e indicam a existência de 470 novos casos.

Israel tem atualmente 12.906 casos ativos de Covid-19, sendo que 482 doentes se encontram em estado grave. Desde o início da pandemia regista 6. 157 mortos.

A pandemia de Vovid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.