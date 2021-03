Covid-19. Índia ultrapassa 50 mil casos diários, pior registo em cinco meses

Veja também:

A Índia diagnosticou 53.476 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o pior registo dos últimos cinco meses, informaram as autoridades, um dia depois de uma nova variante do coronavírus ter sido anunciada no país.

Este é o sexto dia consecutivo em que o país contabiliza mais de 40 mil infeções diárias, confirmando a curva ascendente da pandemia e ultrapassando pela primeira vez os 50 mil casos diários desde 23 de outubro de 2020.

Na quarta-feira, as autoridades indianas informaram que foi detetada uma nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 no país, mas recusaram que esta seja responsável pelo aumento de casos.

A nova variante tem duas mutações na proteína 'Spike' (que o vírus utiliza para entrar nas células), que podem facilitar a transmissão, disse o diretor do Centro de Biologia Celular e Molecular, Rakesh Mishra, à agência de notícias Associated Press (AP).

As mutações foram detetadas em 15% a 20% das amostras no estado de Maharashtra, o mais afetado pela nova vaga da doença, informou o Consórcio sobre Genoma (INSACOG, no original), formado pelo Ministério da Saúde indiano e dez laboratórios nacionais.

O organismo precisou que as mutações "não coincidem com nenhuma das variantes preocupantes catalogadas anteriormente", como as detetadas no Reino Unido, Brasil e África do Sul.

Apesar disso, o INSACOG considerou que a nova variante "não foi detetada em número suficiente para estabelecer, relacionar ou explicar o rápido aumento em alguns estados".