China contra-ataca. Nike e H&M podem sofrer boicotes no algodão

A Nike e a H&M habilitam-se a sofrer boicotes por parte da China, como reação às preocupações manifestadas pelos dois grupos retalhistas sobre o uso de mão-de-obra uigur nas produções de algodão em Xinjiang (ou Sinquião, em português).

Em setembro do ano passado, a H&M publicou uma declaração onde se disse “profundamente preocupada com relatos de organizações da sociedade civil e dos órgãos de comunicação social, que incluem acusações de trabalho forçado e discriminação de minorias étnico-religiosas” em Xinjiang e que decidiu deixar de comprar algodão aos produtores da região.

Essa declaração deixou de estar disponível no site da marca.

Mais recentemente, a Nike seguiu o exemplo e publicou um comunicado expressando preocupações “sobre relatos de trabalho forçado” em Xinjiang (Sinquião).

“A Nike não adquire produtos” da região e “confirmámos junto dos nossos fornecedores que não usam têxteis ou fios fiados da região”.

Na quarta-feira, dia 24, a Nike encontrava-se no topo da lista de “pesquisas mais procuradas” do Weibo – uma das maiores redes sociais da China – uma reação incentivada por um ‘post’ da Liga da Juventude Comunista, que integra o Partido Comunista Chinês.

"Espalhar rumores para boicotar o algodão de Xinjiang e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro na China? Isso é muito pensamento positivo!", escreveram no Weibo, na quarta-feira de manhã, enquanto eram partilhadas imagens do comunicado da H&M.

Os chineses reagiram em fúria, incluindo figuras públicas, como Wang Yibo, Huang Xuan e Victoria Song, que decidiram cortar laços com as marcas. “Os interesses do país estão acima de tudo”, afirmaram.

Na quarta-feira à noite, pelo menos três grandes plataformas de comercio eletrónico chinesas (Pinduoduo, JD.com e Tmall) já tinham retirado os produtos da H&M do seu stock.

Por seu lado, os órgãos de comunicação social estatais chineses lançaram uma campanha para denegrir as marcas e defender, por outro lado, o algodão de Xinjiang. A CGTN partilhou mesmo um vídeo naquela rede social, com a alegada realidade da colheita de algodão na região, no qual um fazendeiro uigur afirmava que as pessoas "lutavam" para trabalhar por causa dos altos rendimentos.

A H&M "errou nos cálculos" ao tentar ser um "herói justo" e "deve pagar um preço alto pelas suas ações", defendeu a emissora estatal CCTV.