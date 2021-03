João Almeida cai do pódio na Volta à Catalunha

João Almeida desceu para o 7.º lugar da classificação geral da Volta à Catalunha, depois de terminada a 4.ª etapa da prova, a da maior dificuldade, com duas contagens de montanha de categoria especial e uma da primeira categoria.

O português da Deceunick-QuickStep andou sempre no grupos dos candidatos, mas perdeu contacto a cerca de um km da meta, instalada no Port Ainé.

A perda de tempo foi suficiente para que João Almeida caísse do terceiro para o sétimo posto da geral e perdesse a camisola de líder da juventude, agora na posse de Estebán Chaves.

O colombiano da BikeExchange venceu a etapa rainha da Volta à Catalunha, com sete segundos de vantagem sobre Michael Woods, da Israel Start-Up Nation e de Geraint Thomas, da INEOS. Adam Yates (INEOS) cruzou a meta no quarto posto, integrado no grupo de que João Almeida descolou no final da tirada, e mantém a liderança da prova.

O pódio é agora 100% INEOS-Grenadiers, com Richie Porte em segundo lugar, a 45 segundos de Yates, e Thomas no terceiro posto, a 49. Alejandro Valverde, da Movistar, está no quarto lugar, a 1'03 do líder. João Almeida foi ainda ultrapassado por Kelderman e Chaves.

O ciclista português está 1'07 de Adam Yates e somente três segundos atrás de Estebán Chaves.

Na sexta-feira corre-se a 5.ª etapa da prova. São 201,5 km, entre La Pobla de Segur e Manresa. Etapa de média montanha, com uma contagem de terceira categoria a abrir e uma da primeira categoria a cerca de 25 km do final.