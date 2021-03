Liga divulga calendário das próximas três jornadas

A Liga de Clubes revelou, esta sexta-feira, o calendário das próximas três jornadas da I Liga - 25, 26 e 27.

O Nacional-Portimonense abre a ronda 25, na sexta-feira, dia 2 de abril, às 20h30, jogo que marcará a estreia de Manuel Machado no comando dos madeirenses.

FC Porto é o primeiro grande a entrar em campo, a receber o Santa Clara no sábado, dia 3, às 20h30. Benfica-Marítimo, às 19h00, e Moreirense-Sporting, às 21h00, jogam-se na segunda-feira, dia 5 de abril.

Benfica e FC Porto entram em campo no sábado, dia 10 de abril, na jornada 26. Tondela-FC Porto joga-se às 18h00 e o Paços de Ferreira-Benfica está marcado para as 20h30.

O líder Sporting mede forças com o Famalicão, em Alvalade, no domingo, dia 11, às 20h00.

Na jornada 27, Sporting entra em campo numa sexta-feira, dia 16 de abril, às 21h00, em casa do Farense. FC Porto e Benfica jogam no dia seguinte, sábado. Os dragões visitam a casa do Nacional, às 18h00, a mesma hora do apito inicial do Benfica-Gil Vicente.

Jornada 25

Sexta-feira, 02 de abril

CD Nacional – Portimonense, 20H30 – Sport TV

Sábado, 03 de abril

Rio Ave FC – Gil Vicente FC, 18H00 – Sport TV

FC Porto – Santa Clara, 20H30 – Sport TV

Domingo, 04 de abril

Belenenses SAD – Boavista FC, 15H00 – Sport TV

Vitória SC – CD Tondela, 17H30 – Sport TV

FC Famalicão – FC P. Ferreira, 20H00 – Sport TV

Segunda-feira, 05 de abril

SC Farense – SC Braga, 18H45 – Sport TV

SL Benfica – Marítimo M., 19H00 – BTV

Moreirense FC – Sporting CP, 21H00 – Sport TV

Jornada 26

Sexta-feira, 09 de abril

Portimonense – Vitória SC, 20H00 – Sport TV

Sábado, 10 de abril

Marítimo M. – SC Farense, 15H00 – Sport TV

Boavista FC – Rio Ave FC, 15H30 – Sport TV

CD Tondela – FC Porto, 18H00 – Sport TV

FC P. Ferreira – SL Benfica, 20H30 – Sport TV

Domingo, 11 de abril

Gil Vicente FC – Moreirense FC, 15H00 – Sport TV

Santa Clara – CD Nacional, 15H30 – Sport TV

SC Braga – Belenenses SAD, 17H30 – Sport TV

Sporting CP – FC Famalicão, 20H00 – Sport TV

Jornada 27

Sexta-feira, 16 de abril

Boavista FC – FC P. Ferreira, 18H45 – Sport TV

SC Farense – Sporting CP, 21H00 – Sport TV

Sábado, 17 de abril

b) Belenenses SAD – Marítimo M., 12H45 – Sport TV

Vitória SC – Santa Clara, 15H30 – Sport TV

Moreirense FC – CD Tondela, 15H30 – Sport TV

SL Benfica – Gil Vicente FC, 18H00 – BTV

a) CD Nacional – FC Porto, 18H00 – Sport TV

Rio Ave FC – SC Braga, 20H30 – Sport TV

Domingo, 18 de abril

FC Famalicão – Portimonense, 15H00 – Sport TV

a) Em virtude das Competições Europeias, possibilidade de ser realizado no domingo às 17H30.

b) Jogo com possibilidade de ser realizado no sábado às 18H00, face ao teor da alínea a).