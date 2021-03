Al Musrati com "abordagens". Última palavra é do Braga

"Não há nenhum tipo de frustração quanto a esse pedido do Braga, até porque entendemos que o jogador está, de facto, num patamar muito alto e é perfeitamente natural que o Braga queira valorizar os ativos que tem. Neste momento, não há nada que indique que o jogador vai sair por 20 milhões de euros. No final da época, veremos o que haverá, para o Braga decidir se quer vender, ou não, o jogador", explica.

"Tem vindo a crescer de jogo para jogo e tem vindo a afirmar-se, não só no Braga, mas também no panorama nacional. Certamente que, no final da época, iremos ter algumas opções, cabendo depois ao Braga decidir. O mais importante é, neste momento, que o jogador se foque no seu trabalho. Há, de facto, algumas abordagens. O Braga é que decide o futuro do jogador, que tem contrato com o Braga, e é importante nunca esquecer essa parte da equação", salienta o empresário.

O internacional líbio, de 24 anos, é um dos protagonistas da boa campanha dos arsenalistas em 2020/21 e tem sido associado a vários emblemas e, com mais insistência e de forma concreta, ao Benfica . Todavia, para já, em entrevista a Bola Branca, Fernando Meira lembra que Al Musrati tem contrato válido com o Braga até 2024.

Médio (quase) sem igual no futebol português

Entretanto, as redes sociais, nomeadamente o Twitter, foram utilizadas pelos adeptos do Benfica para fazerem um apelo a Al Musrati: "Come to Benfica" ("Vem para o Benfica", traduzido do inglês).

Perante o inusitado movimento, o Benfica desmentiu interesse no jogador. Fernando Meira, representante do líbio mas também ex-futebolista do emblema da Luz, diz compreender o desejo manifestado, com base na qualidade (quase) sem igual de Al Musrati, em Portugal.

"Perante aquilo que tem feito, são perfeitamente normais esses movimentos. Equilibra a equipa, tem boa saída de bola, e é normal que os adeptos do Benfica gostassem de o ver lá. A nível nacional vejo apenas o Palhinha com este tipo de características", finaliza o empresário.