Surpresa no Europeu sub-21. Candidata Inglaterra perde na estreia com a Suíça

O Grupo D do Europeu de sub-21, onde está inserido Portugal, arranca com uma vitória inesperada da Suíça contra a Inglaterra, por 1-0.

Numa equipa com vários jogadores com rodagem na Premier League como Max Aarons, Godfrey, Smith-Rowe, Tom Davies, Hudson-Odoi, Nketiah e McNeil, a seleção inglesa tombou com a Suíça com o único golo da partida a ser apontado aos 78 minutos de jogo por N'Doye, extremo do Nice.

Este resultado pode complicar o apuramento da Inglaterra, uma das candidatas e favoritas a vencer a prova, que fica praticamente obrigada a vencer Portugal, no próximo domingo.

A seleção nacional, orientada por Rui Jorge, entra em prova também nesta quinta-feira, contra a Croácia.