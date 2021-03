Scott Brown deixa o Celtic após 14 temporadas e vai ser jogador-treinador no Aberdeen

O Aberdeen anunciou, em comunicado, a contratação do médio Scott Brown, proveniente do Celtic, que vai desempenhar um papel de jogador-treinador nas próximas duas épocas.

O experiente médio de 35 anos termina contrato com o Celtic, clube que representou durante 14 temporadas, e vai continuar a jogar no Aberdeen, onde vai começar a preparar o final da carreira e integrar a equipa técnica de Stephen Glass.

O ex-capitão da seleção da Escócia disputou mais de 600 jogos com a camisola do Celtic, clube ao qual se juntou depois de cinco épocas no Hibernian, no início da carreira.

Esta época, Brown apontou um golo em 36 jogos disputados, numa época em que o Celtic perdeu o título para o rival Rangers, treinador por Steven Gerrard. Brown chega ao Aberdeen com um palmarés que contém dez campeonatos, seis taças e sete taças da liga.

"Tive de pensar muito antes de decidir quais seriam os meus próximos passos, depois de 14 anos de sucesso no Celtic. O Aberdeen começa uma fase entusiasmante, com o meu antigo colega Stephen Glass no comando técnico e era uma oportunidade que não podia recusar. Ainda tenho muito para dar e não apenas dentro de campo", disse aos meios do clube.

Stephen Glass e Scott Brown foram colegas de equipa no Hibernian durante quatro épocas.