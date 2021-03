Palmeiras empata para o Paulistão

O Palmeiras empatou a um bola com o São Bento, em jogo em atraso da 3.ª jornada do Paulistão. A equipa de Abel Ferreira, entregue ao adjunto João Martins enquanto o técnico principal está em Portugal, foi exposta a um jogo de sacrifício, depois da expulsão do guarda-redes Weverton, ao minuto 23 da primeira parte.

Diego Tavares colocou o São Bento na frente do marcador, aos 29 minutos, mas Gustavo Gómez, de penálti, fez o golo do empate, aos 41.

A partida realizou-se em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, devido às restrições impostas em São Paulo, devido pandemia de Covid-19.

O Palmeiras está na liderança do Grupo C do campeonato estadual, com o Bragantino, após quatro jogos.