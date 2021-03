Mundial 2022. Inglaterra, Alemanha e Itália entram a ganhar, Espanha empata com a Grécia

A Inglaterra, Alemanha e Itália venceram tranquilamente os respetivos jogos na primeira jornada de qualificação para o Mundial 2022.

A seleção inglesa goleou San Marino por 5-0, com golos de Ward-Prowse, Calvert-Lewin (bis), Raheem Sterling e Watkings. No mesmo grupo I, a Albânia venceu em Andorra por 1-0 e a Polónia, treinada por Paulo Sousa, empatou a três golos na Hungria.

No Grupo J, a Alemanha recebeu e venceu a Islândia por 3-0, com os golos de Goretzka, Kai Havertz e Gundogan a garantir a vitória. Alemanha lidera o grupo com os mesmos pontos que a Roménia, que venceu a Macedónia por 3-2, e a Arménia que ganhou nbo Liechtenstein.

A seleção italiana também entrou a vencer, em Parma, por 2-0 contra a Irlanda do Norte. Os dois golos foram apontados na primeira parte, por Berardi, aos 14 minutos, e Immobile, aos 39.

Surpresa em Granada

A grande surpresa da noite foi o empate da Espanha, em casa, com a Grécia, a um golo.

Com o lateral do Sporting Pedro Porro no banco, a seleção de Luis Enrique entrou a vencer, por Morata, aos 33 minutos, assistido por Koke, mas deixou o triunfo fugir na segunda parte, com um penálti de Bakesetas, aos 57 minutos de jogo.

Vlachodimos, guarda-redes do Benfica, foi titular na seleção grega. O grupo B é liderado pela Suécia, que venceu a Geórgia por 1-0, com golo de Claesson assistido por Zlatan Ibrahimovic, que regressou à seleção sueca aos 39 anos.