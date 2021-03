Ilhas Comores apuram-se para a CAN pela primeira vez

As Ilhas Comores apuraram-se hoje para a Taça das Nações Africanas de futebol, no próximo ano, ao empatarem sem golos com o Togo, na penúltima jornada do grupo G, conseguindo uma qualificação inédita.

Com nove pontos, agora alcançados, já não poderão ser ‘apanhadas’ pelo Quénia, terceiro com três pontos, e garantiram uma das vagas para o arquipélago do Índico, ao largo de Moçambique.

O apuramento foi celebrado no estádio Malouzini por cerca de mil pessoas autorizadas a assistir ao encontro, dadas as restrições devido à pandemia de covid-19, no que é o primeiro torneio para o território de menos de 900 mil habitantes e, por área, o quarto país mais pequeno do continente.

O país assenta nas ilhas de Grande Comore, Mohéli e Anjouan, como parte de um grupo de ilhas que inclui o território francês de Mayotte, que a União de Comores disputa, e vários territórios desabitados.

A 33.ª edição da Taça das Nações Africanas estava marcada para o próximo ano, mas acabou por ser adiada para 2022 - apesar de manter a designação CAN2021 - para não coincidir com a Copa América e o Euro2020, que foram adiados, devido à pandemia de covid-19.