França, Croácia e Países Baixos iniciam qualificação com deslizes

França, Croácia e Países Baixos tropeçaram, esta quarta-feira, na primeira jornada da zona europeia de qualificação para o Mundial 2022.

Os campeões do mundo empataram na receção à Ucrânia, por 1-1. Antoine Griezmann adiantou os franceses, aos 19 minutos, mas um autogolo de Presnel Kimpembe, aos 57, restabeleceu a igualdade.

As quatro equipas do grupo D que jogaram estão empatadas a um ponto, uma vez que Bósnia-Herzegovina e Finlândia também se igualaram (2-2).

Os vice-campeões mundiais foram surpreendidos pela Eslovénia (1-0). Sandi Lovric apontou, aos 15 minutos, o golo que derrubou a Croácia.

Os eslovenos lideram, com três pontos, o grupo H de apuramento "ex aequo" com a Rússia, que derrotou Malta, por 1-3. A Croácia está sem pontos. Com um ponto, há Chipre e Eslováquia, que se anularam.

Os holandeses foram derrotados na visita à Turquia, por 4-2. Burak Yilmaz adiantou os turcos com um bis, Hakan Çalhanoglou ampliou. Davy Klaassen e Luuk de Jong marcaram em minutos consecutivos para o 3-2, porém, Yilmaz "matou" o jogo com o "hat-trick".

A Turquia lidera o grupo G a par de Noruega e Montenegro, que derrotaram Gibraltar (0-3) e Letónia (1-2), respetivamente.