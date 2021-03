"Chicotadas" limitadas. Brasil tenta acabar com a "dança de cadeiras" dos treinadores

Os clubes brasileiros, a partir da próxima época, não poderão trocar de treinador "como quem troca de camisa". A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) conseguiu aprovar uma medida que há três anos levava a votação. Clubes e técnicos ficam, a partir de agora, limitados.

Cada clube poderá contratar, no máximo, dois treinadores por temporada. Caso haja um segundo despedimento, o técnico seguinte tem de ter já uma ligação de pelo menos seis meses ao clube. A direção poderá recorrer a um adjunto, ou a um treinador da formação, sempre e quando tenha já meio ano de casa.

A exceção à regra é no caso de a saída do treinador acontecer por iniciativa do próprio. Nessa situação, o clube poderá recorrer ao mercado para contratar um novo técnico. Uma vez inscrito no Brasileirão, um treinador só poderá demitir-se uma vez, caso queira treinar outra equipa que dispute a competição. Se pedir demissão novamente, não poderá voltar a ser inscrito na temporada em curso.

Os treinadores ficam também limitados a orientar dois clubes, por época, exceto se forem demitidos. "Se for demitido pelo clube, o técnico não sofrerá nenhum tipo de limitação quanto à sua contratação por uma nova equipa", explica a CBF.

"Grande avanço do futebol brasileiro"

A medida foi aprovada, mas sem consenso generalizado. Onze clubes votaram favoravelmente e nove votaram contra.

O presidente da CBF, no entanto, considera que se trata de "um grande avanço do futebol brasileiro, que fará bem tanto aos clubes quanto aos treinadores".

"Vai implicar uma relação mais madura e profissional e permitir trabalhos mais longos e consistentes. É o fim da dança das cadeiras dos técnicos no futebol brasileiro”, sublinha Rogério Caboclo.

O Brasileirão 2021 arranca a 29 de maio. Abel Ferreira, no Palmeiras, e António Oliveira, no Athletico Paranaense, são os treinadores portugueses que deverão iniciar a competição.